Remo Minopoli presidente della Mostra d'Oltremare, la rivolta del Pd: «Assolutamente inadeguato»

«De Magistris piazza il fratello di un suo consigliere municipale al vertice della Mostra d'Oltremare»: così i consiglieri comunali Diego Venanzoni, Roberta Giova e Alessia Quaglietta, sull'ultima nomina del sindaco che ha scelto Remo Minopoli, noto per avere un locale notturno, al vertice del delicato ente fieristico di Napoli.

«Nel curriculum del neo nominato non vi pare siano presenti particolari competenze che possano far decollare nuovamente l'ente Mostra - scrivono ancora Giova, Quaglietta e Venanzoni - Come è avvenuto per Asia, la scelta del sindaco di Napoli è di natura squisitamente politica, l'unico vero obiettivo è quello di rafforzare alcune componenti a lui vicine per la sfida elettorale delle prossime comunali. Il nostro appello a Luigi De Magistris è che riveda la propria incomprensibile scelta. Il più grande polo fieristico-culturale del mezzogiorno deve necessariamente essere affidato a chi davvero può mettere in campo una precisa strategia di rilancio sfruttando appieno tutte le potenzialità che esprime».

