Sanità in Campania De Luca: «Nessuno vede come siamo costretti a lavorare»

«Quando leggiamo le notizie in negativo, quello che manca è il ricordare come si è costretti a lavorare». Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca rivolgendosi a quei «parlamentari e consiglieri che criticano e che invece dovrebbero combattere con me a Roma».

De Luca ha ricordato che la regione ha nella sanità 15mila dipendenti in meno, che i bilanci sono in perfetto equlibrio ma «ci tengono incantenati» e l'attuale governo «è responsabile della chiusura dei pronto soccorso perchè non sblocca l'assunzione del personale». De Luca facendo il confronto del personale sanitario della Campania con quello delle altre regioni ha detto che si tratta di uno scandalo, ma «ogni tanto c'è qualche sciacallo» e nelle prossime settiame vedremo chi «combetterà con noi o farà prevalere le bandiere di partito».