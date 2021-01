Si è svolta oggi a palazzo Santa Lucia una riunione con una delegazione di sindaci della Costiera Sorrentina. Erano presenti il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, di Vico Equense Andrea Buonocore, di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino, di Meta di Sorrento Giuseppe Tito, di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani e di Massa Lubrense Lorenzo Balduccelli. Con il Presidente Vincenzo De Luca, presente il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Gennaro Sosto, è stato fatto il punto sui temi che riguardano la sanità, le dotazioni di personale - in particolare anestesisti - e sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola sorrentina. Sul reclutamento del personale, il direttore generale Sosto ha confermato che a breve saranno ultimati i concorsi in atto sia per anestesisti e che per l’area dell’emergenza. I sindaci si sono detti disponibili anche a garantire possibilità di accoglienza per il personale medico.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche i temi che riguardano la viabilità in Costiera sorrentina.

I sindaci hanno inoltre posto l'accento su un altro nodo, rappresentato dalla mobilità, messa a dura prova in queste settimane anche dal fragile assetto idrogeologico del territorio. "Abbiamo discusso anche della necessità indifferibile di mettere mano alle condizioni disastrose in cui versa l'Eav - spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola - La possibilità di istituire un doppio binario tra Sorrento e Castellammare di Stabia, inoltre, potrebbe rappresentare un'importante operazione di potenziamento del traffico su ferro. Sul fronte sanitario, oltre a sollecitare un intervento della Regione Campania per evitare problemi all'assistenza per i nostri cittadini, abbiamo chiesto la possibilità di allestire in zona un centro dove avviare la campagna di vaccinazioni, così da evitare ai residenti spostamenti verso altre destinazioni. L'incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione. Il presidente De Luca si è reso disponibile ad accogliere le nostre richieste, e a superare eventuali criticità future che dovessero presentarsi”.

