Strade sicure, Manfredi: «Investire sul potenziamento delle forze dell'ordine»

«La rimodulazione di “Strade sicure” annunciata dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è motivata dalla volontà di gestire l'ordinarietà andando oltre le emergenze del passato, ma al contempo chiediamo al Governo di investire sul potenziamento delle forze dell'ordine per avere un numero sufficiente di personale in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza urbana presenti nelle grandi città come Napoli come dimostra anche l'emergenza baby gang».

APPROFONDIMENTI IL CASO Ucraina, Guerini a Napoli: «Continuiamo ad alimentare tutti i... L'EVENTO Napoli, settimana dell'«Antimafia itinerante» con...

Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commenta l'annuncio del ministro Guerini relativo alla rimodulazione e alla riduzione dell'utilizzo dei militari nell'ambito di “Strade sicure”. «Come amministrazione - aggiunge il sindaco - siamo fortemente impegnati nella lotta ad ogni forma di illegalità: in tal senso la sinergia istituzionale è già attiva, ma occorrono più mezzi e più agenti».