Insulti alla Meloni, Bonavitacola: «De Luca ha risposto a una provocazione»

«Se De Luca avesse avuto intenzione di insultare la Meloni avrebbe potuto farlo nel comizio davanti a migliaia di persone, parlando ai media o nei momenti in cui si fronteggiava con le forze dell'ordine. In separata sede ha usato un'espressione di stizza in risposta ad una provocazione. È stata una battuta come ha detto anche lui».

A dirlo, è Fausto Bonavitacola, vicepresidente della regione Campania, intervistato a «un giorno da pecora», su Rai Radio1. L'accusa al governatore era l'aver speso per la regione Campania solo il 20% dei fondi...«È assolutamente falso. La regione è all'80% degli impegni e al 50% della spesa».