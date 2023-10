Al Campania Libri Festival di Napoli la gara di scrittura per aspiranti scrittori

Pubblicare un libro, grazie a un incipit: il primo talent letterario itinerante è alla ricerca di aspiranti scrittori

al Campania Libri Festival di Napoli. "Crea Incipit", l’appuntamento di venerdì 6 ottobre alle 17.30, è una vera e propria gara di scrittura.

Partendo dalle parole chiave indicate dalla giuria, i concorrenti dovranno ideare un incipit in 3 minuti, leggerlo ad alta voce in 60 secondi per poi essere giudicati dal pubblico presente in sala. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, esordienti e non, di tutte le nazionalità. La vincitrice o il vincitore si aggiudicherà un buono libri del valore di 50 euro.

Tutti i concorrenti di "Crea Incipit" potranno inoltre partecipare a una delle tappe di "Incipit Offresi", il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM

- Biblioteca Civica Multimediale - di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte.

Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. Fino ad oggi sono stati decretati 8 vincitori, uno per ogni edizione,

e sono stati pubblicati circa 70 libri dagli editori aderenti all'iniziativa, a dimostrazione che gli scrittori hanno speranza di vedere pubblicato il proprio libro indipendentemente dall'esito della gara.

Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore.

La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea.