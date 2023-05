«California milk bar. La voragine di Secondigliano»: al Mamamu di Napoli il libro sulla strage del 1996

Mercoledì 17 maggio, alle 20:30, al Mamamu, Gianluca Albrizio e Gennaro Marco Duello presenteranno il loro nuovo libro “California milk bar. La voragine di Secondigliano”. Il libro parla del crollo di una palazzina di Secondigliano, del 23 gennaio 1996, che causò la morte di 11 persone.

Saranno presenti anche Vincenzo Strino, presidente dell’associazione Larsec Secondigliano, che ha firmato una delle due postfazioni del libro, e la giornalista Andrea Parrella. Al lavoro editoriale ha collaborato anche Sandro Russo, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della voragine di Secondigliano e figlio di Francesco Russo, tra le undici vittime della tragedia.

Il libro sarà presentato anche in altre tre occasioni: nell’ambito del Capua il Luogo della Lingua Festival; giovedì 15 giugno, alle 18:30, gli autori saranno invece alla Bottega delle parole a San Giorgio a Cremano. Martedì 27 giugno, alle 18.30, per concludere, appuntamento al Social Break Point di San Sebastiano al Vesuvio per la rassegna letteraria e civica “Diritti ed Autori”.