Festa della mamma, alle Gallerie d'Italia tante iniziative dai Kid pass days alla Notte dei Musei

Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, presentano numerose iniziative per il weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio: dall'apertura straordinaria serale per la Notte dei Musei agli appuntamenti per le famiglie per i Kid Pass Days e la Festa della mamma. Sabato 13 maggio dalle 20:00 alle 24:00 le quattro sedi di Gallerie d'Italia saranno eccezionalmente aperte per la Notte Europea dei Musei, con ingresso ridotto a 1 euro. Domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, tutte le mamme potranno visitare le Gallerie d’Italia in compagnia dei figli con ingresso ridotto.

Inoltre, in adesione all’iniziativa Kid Pass Days, sabato 13 e domenica 14 maggio le quattro sedi di Gallerie d’Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza propongono itinerari e visite laboratoriali che vedono protagoniste le collezioni e le mostre in corso. A Milano sono previsti due appuntamenti per le famiglie: il 13 maggio alle ore 15:00 “Anch’io scultore” laboratorio per mettersi alla prova in un atelier artistico e il 14 maggio alle ore 15:00: “Museo a colori”, un percorso che indaga il disegno e i suoi fondamenti.

Inoltre, è possibile ammirare l’opera “Sfera Grande” di Arnaldo Pomodoro che da pochi giorni è stata collocata all’interno del Giardino di Alessandro, al quale si può accedere direttamente dal museo. Le Gallerie d’Italia di Napoli propongono sabato 13 maggio alle ore 17:00 “C'era una volta”, un'avvincente attività per creare le pagine di un libro tattile e domenica 14 maggio alle ore 11:00 “Dove andiamo oggi”, una speciale visita con laboratorio.

Alle Gallerie d’Italia di Torino sono previsti tre appuntamenti per i più piccoli: sabato 13 maggio alle ore 10:30 la presentazione del libro “Il vestito di Lia”, con l'illustratrice Daniela Costa e un divertente laboratorio (6 - 10 anni), sabato 13 maggio e domenica 14 maggio alle ore 15:00 “Detective in museo”, un'avvincente caccia al tesoro (6 - 10 anni) e domenica 14 maggio alle ore 10:30 “Vendesi casa d'artista”, laboratorio con Erica Valentina Morello, l’illustratrice in arte Ericavale.

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza, sabato 13 maggio sono proposte visite guidate, family lab e alle 22:00 la presentazione del disco Mito di Zoe Pia & Cettina Donato con letture tematiche di testi poetici a cura di Marco Fazzini.

Sabato 13 maggio e domenica 14 maggio alle ore 11:00 e alle ore 15:30 le famiglie con bambini tra 5 e 12 anni potranno partecipare a “Collage di idee”, una visita guidata seguita da un laboratorio creativo.

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo sabato 13 e domenica 14 maggio alle 16:00, in adesione alla manifestazione Kid Pass Days, organizza il percorso “Scoperte al Museo”, dove gli strumenti scientifici e gli utensili creati dal genio dell'uomo saranno i protagonisti della visita a Casa Bruschi, dedicata alle famiglie e ai bambini dai 6 anni in su.

Anche alla Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, aperta ogni sabato e domenica con ingresso gratuito, sarà possibile il 13 e 14 maggio alle ore 16:30 per tutte le famiglie partecipare gratuitamente al percorso “Chi cerca trova”. Una curiosa caccia al tesoro alla scoperta degli animali che si nascondono nelle opere della collezione da Bellini a Bartolini.

Inoltre, sabato 13 maggio la Galleria di Palazzo degli Alberti, in adesione alla Notte dei Musei, sarà straordinariamente aperta con ingresso gratuito dalle 21 alle 24, offrendo un’opportunità in più di scoprire la collezione custodita, con i capolavori di Caravaggio, Giovanni Bellini, Filippo Lippi, Puccio di Simone e le sculture dell’artista pratese Lorenzo Bartolini.