Città della Scienza, weekend family-friendly tra laboratori interattivi e visite guidate

Sabato 13 e domenica 14 maggio Città della Scienza partecipa alla nona edizione dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività e eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni, con un ricco programma di eventi, laboratori, dimostrazioni scientifiche e attività tutte dedicate alla famiglia.

Ma le novità non finiscono qui, per la prima volta, infatti, a Città della Scienza e in Campania arrivano i Didòlab: una straordinaria esperienza di gioco e scoperta per i piccoli dai 3 ai 6 anni con il mitico Didò in formato extra large.

Direttamente dallo stabilimento di Rufina vicino a Firenze dove avviene la produzione, arrivano a Napoli gigantesche masse colorate della pasta per giocare più amata che c’è. Un esempio di recupero creativo del materiale prodotto durante la fase di lavorazione e cambio colore messa a disposizione per questi laboratori speciali all’insegna del divertimento fuori misura. Ad esempio, con il laboratorio interattivo DidòLab “Segui le impronte della natura”, dopo un tour guidato nel giardino di Città nella Scienza, si potrà dare sfogo alla creatività creando con didò gli elementi della natura più affascinanti.

E ancora spazio al divertimento con la “Caccia al Tesoro in famiglia”. Mentre nell’interactive lab “Accendiamo le stelle”, usando l’astronomia come filo conduttore, sarà possibile realizzare un vero e proprio paper circuit, nel quale astri e costellazioni si accendono e brillano su uno sfondo appositamente progettato.

Infine con “Scienza a colori” ci si potrà immergere in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle mostre in programma: “Insetti & Co”, “7 passi nella sostenibilità”, e “Spazio al Futuro”.