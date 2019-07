Capri: la notte di Dalì, gala surrealista all’Hotel La Palma

Sabato 27 Luglio 2019, 12:29

CAPRI - “Dalì Night – A Surrealist Gala”: questo il tema dell’ esclusivo dinner gala, tra opere d’arte e defilè di abiti ispirati ai lavori del grande maestro catalano, che si terrà questa sera negli eleganti spazi dell ’Hotel La Palma di Capri. L’evento a cui parteciperanno selezionatissimi invitati, esponenti italiani e internazionali del mondo delle Istituzioni, dell’impresa e delle professioni, costituisce “la punta di diamante” di un progetto promosso sull’isola azzurra dall’’Istituto di Cultura Meridionale, presieduto dall’avvocato Gennaro Famiglietti, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria, di concerto con la Dalì Universe, rappresentata da Marco Franchi e dal Direttore artistico Roberto Pantè.Il progetto “Dalì a Capri. L’eleganza del surrealismo” é stato avviato circa un mese fa con l’inaugurazione di una mostra di oltre 100 opere tra sculture, gioielli, grafiche, e pezzi di design, negli spazi del Hotel La Residenza ed il patrocinio dei due comuni dell’isola, attraverso il quale si è riusciti ad installare diverse sculture del maestro surrealista in numerosi punti di interesse tra Capri e Anacapri. Questa sera, sulla storica terrazza dell’Hotel La Palma, fra le sculture e le opere messe in mostra per l’occasione, sfileranno in passerella le modelle che indosseranno dei capi ispirati alle stesse opere di Dalì, prestigiose creazioni d’arte griffate da Alberta Ferretti, Akira Isogawa e Catherine Walker.«Sulla scia del grande successo riscosso tra i millenari Sassi di Matera, con la mostra “Dalì – la persistenza degli opposti” tutt’ora in essere, e dell’’evento Matera e Plovdiv – Due capitali europee, tenutosi presso l’Istituto di Cultura Meridionale di Napoli qualche mese fa - ha riferito il Console Famiglietti - abbiamo deciso di allestire una mostra delle preziose opere di Dalì a Capri, isola magica, da sempre meta preferita dell’intelligentia mondiale il cui momento clou sarà questa sera all’Hotel La Palma, dove gli invitati potranno ammirare le sculture “gioiello” con diamanti e pietre preziose di colore di Dalì ed abiti di griffes di Alta Moda, ispirati alle opere del maestro catalano». Ad allietare la serata, il tenore di fama internazionale Gianluca Terranova, che interpreterà alcuni pezzi del suo repertorio apprezzato dagli amanti della lirica di tutto il mondo.