«Capri, Un Mosaico», a Palazzo Donn’Anna il nuovo libro del prof Ernesto Mazzetti

Sarà presentato domani sera alle 18.00 presso la Fondazione De Felice di Palazzo Donn’Anna il nuovo libro del Prof. Ernesto Mazzetti: “Capri, Un Mosaico. Memorie isolane di protagonisti comprimari.” (Edizioni La Conchiglia). Un mosaico nostalgico in cui l’autore ripercorre la Capri d’altri tempi, descrivendone anche trasformazioni e mutamenti del territorio, facendo leva su memorie e vissuti che lo hanno legato all’isola. Introduce e modera l’incontro Marina Colonna , presidente della Fondazione Ezio De Felice.

Interverranno, insieme all’autore il Prof. Carlo Knight, Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside della Facoltà di musica della Santa Sede in Roma, Titti Marrone, scrittrice e docente di Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ed Antonello Paolo Perillo, Vice direttore del TGR. Come descritto dalle parole del Prof. Knight, autore della prefazione del testo: «Nel suo libro Mazzetti crea un nostalgico mosaico raffigurante la Capri d’altri tempi, e inventa un nuovo genere artistico-letterario. I sessantacinque personaggi che hanno incrociato la sua vita caprese, sono scomparsi. Ma gli altrettanti veloci tratti biografici schizzati nel libro sono un piccolo capolavoro. E diventano delle tessere musive. […] Quel mosaico di pietruzze colorate può rivelare anche involontariamente i gusti e le passioni dell’autore. Trasformandosi allora in un autoritratto».