Ciak sul Lungomare, movietour sulla Napoli cinematografica

Mercoledì 6 Giugno 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 18:06

Sabato 9 giugno alle ore 17.30, ritorna il movietour nei luoghi della Napoli cinematografica. Il percorso a piedi sul lungomare di via Caracciolo, alla scoperta delle location dei film partenopei, propone un vero e proprio viaggio nella storia del cinema, pieno di curiosità e aneddoti. Il tour farà tappa sulla mitica scalinata di Scusate il ritardo, per rievocare gli esilaranti dialoghi tra Massimo Troisi e Lello Arena; richiamerà alla memoria il toccante funeralino de L’oro di Napoli e le scene con gli scugnizzi di Ieri, oggi, domani; racconterà le gesta de L’uomo in più insieme con le scorribande di Tom&Jerry, Operazione San Gennaro, Piedone lo Sbirro, Totò, Peppino e la malafemmina e tanti altri titoli.Durante il tour un esperto di cinema mostrerà fotogrammi e foto di scena delle pellicole per comparare i luoghi della Napoli attuale con quelli dei film.Contributo organizzativo adulti: 10 euro. Gratuito fino a 18 anniIncontro con i partecipanti: piazza Amedeo, uscita della MetropolitanaDurata: 2 ore e mezza circa.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - INFO E PRENOTAZIONICampania Movietour 3206151107- info@campaniamovietour.comSireCoop 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it.