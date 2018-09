«Ciak nei vicoli»: cinema e storia nei Quartieri Spagnoli

Martedì 25 Settembre 2018, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 13:46

Un itinerario proposto dalla Cooperativa Sire e da Campania Movietour nei tanti capolavori del cinema che hanno avuto come sfondo i Quartieri Spagnoli. L'appuntamento è per. Tra le varie pellicole che si incontreranno lungo il percorso “Operazione San Gennaro” di Dino Risi, “Le quattro giornate di Napoli” di Nanni Loy e lo straordinario “Lʼoro di Napoli” di Vittorio De Sica. Insieme alle location cinematografiche, si percorreranno le vie dei Quartieri protagoniste del teatro e della letteratura (il basso di Filumena Marturano in via S. Liborio, menzionato nella celebre commedia di Eduardo; la “Via Toledo di notte” nellʼomonimo atto unico di Viviani; la via Speranzella del romanzo di Bernari, ecc.).- ore 17 Raduno partecipanti all'uscita della Funicolare Centrale di corso Vittorio Emanuele- Passeggiata accompagnati da una guida esperta. Le tappe riguarderanno tra i vari luoghi:via Rosario a Portamedina, location de Le quattro giornate di Napoli (N. Loy, 1962)piazza Carità, location di L’oro di Napoli (V. De Sica, 1954), Napoli violenta (U. Lenzi, 1976)vico Lungo Teatro Nuovo location di Teatro di guerra (M. Martone, 1998)via Toledo filmata dai Fratelli Lumière (1898)Durata: 2 ore e 30 circa. Il tour si effettuerà con un numero minimo di partecipanti.contributo organizzativo: 10 euroSIRE Coop 392 2863436 - cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.itCampania Movietour 3206151107- info@campaniamovietour.com