Saviano e Sollima ripartono da «Zerozerozero»: ecco il primo ciak

Giovedì 29 Marzo 2018, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 19:44

Nuovo ciak per Roberto Saviano, che poco fa ha dato l'annuncio ai suoi fan dell'inizio delle riprese di un nuovo lavoro: «Dopo #Gomorra - ha scritto infatti Saviano commentando la foto postata in cui si intravede la classica sedia del regista - si parte con una nuova serie: #ZeroZeroZero. Non esiste mercato al mondo che renda di più di quello della cocaina. Non esiste investimento finanziario al mondo che frutti come investire in cocaina. Un’accelerazione che non può dare nessun altro motore economico. Per questo, laddove la coca è l’economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento. Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo.Non potete immaginare cosa vi aspetta. Go @stefanosollima!», conclude Saviano incitando l'amico Stefano Sollima che dirigerà appunto questa nuova serie le cui riprese verranno girate al Fairgrounds Racetrack di New Orleans.ZeroZeroZero, che andrà in onda su Canal Plus e Sky Network nel Regno Unito, in Italia, in Germania e in altre nazioni europee, si basa su un libro dello scrittore di Gomorra ed è ambientato, appunto, nel mondo del traffico internazionale di cocaina.La serie si compone di otto episodi, mentre alla produzione c'è Cattleya che ha riunito lo stesso team di scrittori di Gomorra e quindi Stefano Bises, Leonardo Fasoli e Roberto Saviano. Le riprese si terranno in Messico, Louisiana, Africa centrale, Spagna, Italia e Londra.Tra le protagoniste, secondo alcune indiscrezioni delle scorse settimane, potrebbe esserci Andrea Riseborough nei panni di Emma Landry, la manager delle operazioni finanziarie dell’impero malavitoso della sua famiglia.