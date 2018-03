Cimitero delle Fontanelle, ecco l'Insolita...guida

Giovedì 8 Marzo 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 15:57

Si chiama «Insolitaguida al Cimitero delle Fontanelle» ed è il libro scritto dall'archeologa Luigia Salino con le foto di Giuseppe D’Anna che sarà presentato sabato 10 marzo alle ore 10.30 al Museum Shop in piazzetta Nilo a Napoli.Il testo - con aneddoti, curiosità e immagini - è frutto di un lavoro di ricerca storiografica, di selezione di informazioni e di testimonianze raccolte sul campo a cura delle insolite guide che da anni sono impegnate a far conoscere a turisti (e non) il quartiere Sanità di Napoli con l'associazione culturale Insolitaguida.Di facile consultazione il libro è una guida completa per visitare il Cimitero delle Fontanelle e coglierne l'atmosfera così particolare attraverso un percorso emozionale fatto di storia, racconti, leggende, collegati ai resti dei personaggi illustri e meno noti che si trovano nell'enorme cava in tufo. La guida è uno strumento semplice per conoscere, cogliere e comprendere il culto delle “anime pezzentelle” così caro ai napoletani e a cu si sono appassionati i tanti turisti che, visitando la città, hanno fatto tappa al Cimitero delle Fontanelle.