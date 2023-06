Estate Blu 2023 a Piano di Sorrento, cultura, arte, musica, teatro, danza, cinema, concerti e storia

Ma anche quattro giorni con “Incontri di Vini e Sapori Campani”, una serata con Patty Schisa che presenta i 45 anni di danza, un omaggio a Massimo Troisi e Franco Battiato, iniziative dedicate al valore delle donne, appuntamenti teatrali e presentazioni di libri. E tanti altri eventi.

“Anche quest’anno - spiega Giovanni Iaccarino, vice sindaco con delega alla Cultura -, proponiamo un’importante serie di appuntamenti, eventi e iniziative per l’estate. Continua a essere costante il filo di valori che ci lega al territorio, alle nostre realtà artistiche e culturali di spessore e al nostro tessuto sociale. Le iniziative coinvolgono il nostro gioiello di famiglia, Villa Fondi, ma anche Piazza Cota e le altre realtà del territorio. Ringrazio l’Ufficio Cultura col nostro Funzionario, il Dottor Giacomo Giuliano, che ha reso possibile predisporre questa rassegna. Abbiamo tenuto conto ovviamente delle necessità di bilancio: rispetto a un’estate fa, c’è un programma diverso ma come in ogni famiglia c’è stato un lavoro di squadra che ha consentito alla nostra squadra di elaborare una rassegna di spessore contemperando le indicazioni di bilancio”.