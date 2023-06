Cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 giugno al 2 luglio: ecco gli appuntamenti da non perdere

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend dal 30 giugno al 2 luglio.

Mostre e visite ai monumenti

«'O miracolo», in mostra le reliquie di San Gaetano

«'O miracolo», la mostra che espone per la prima volta le reliquie teatine nella basilica di San Paolo Maggiore, che svetta nella centralissima piazza San Gaetano. La mostra proporrà anche alcuni documenti forniti dall'Archivio storico del Banco di Napoli, che ha ottenuto di recente l'iscrizione nel registro della memoria del mondo tenuto dall'Unesco: documenti relativi alle opere e ai miracoli legati alla basilica teatina.

«Il cinema di Mimmo Paladino», la mostra ​a Villa Campolieto

Sono esposte 45 immagini di grande formato a colori, a cui si affiancano altrettante fotografie in bianco e nero di più piccole dimensioni, tutte prese dai vari set. L'allestimento, non cronologico ma tematico, tramite il lavoro di Palmieri restituisce il rapporto di Paladino con il cinema nelle varie fasi: dalla ricerca delle location al dialogo con attori, al rapporto coi tecnici e le maestranze alla selezione degli oggetti di scena.

Gli spettacoli e la musica

Il Premio Carosone torna all’Arena Flegrea

Torna all'Arena Flegrea di Fuorigrotta il Premio Carosone 2023. L’appuntamento, giunto alla sua 14esima edizione, è per sabato 1 luglio, alle ore 21, quando nella più grande arena del Mezzogiorno andrà in scena una vera e propria festa di musica e cultura, ad ingresso gratuito, nel segno «dell’americano di Napoli».

Ravello festival, una «Festa napoletana» tra Wagner e Sinatra

Per il primo dei nove concerti sinfonici, il 2 luglio, l'orchestra della radio di Vienna diretta da Boreyko, proporrà un programma interamente dedicato a Wagner. Arriveranno poi la filarmonica di Lussemburgo con Gustavo Gimeno sul podio e la pianista Yuja Wang chiamata ad eseguire Rachmaninov. Poi, di seguito, sono in arrivo l'Accademia della Scala, i Munchner con Andrès Rrozco-Estrada e il piano di Lukas Sternath, il Pomo d'Oro con un programma mozartiano diretto da Maxim Emelyanychev e la Hr-Sinfonieorchester con Alain Altinoglu.

Social World Film Festival: ospite il cast di Mare Fuori

Film d’apertura domenica 2 luglio sarà il pluripremiato «La stranezza» di Roberto Andò con Toni Servillo, durante una serata dedicata all’amata serie «Mare Fuori» alla presenza del cast: Serena Codato, Antonio D’Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini, Maddalena Stornaiuolo.

In collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia, verranno proiettate durante la giornata in tre sale tutte le prime 36 puntate, una maratona in presenza dei protagonisti che discuteranno col pubblico sulle tematiche sociali trattate, in attesa dell’arrivo della quarta stagione.

A Sorrento il Summer Eco Tour sulla spiaggia di San Francesco

Dopo Albissola Marina, nel savonese, Sorrento sarà la seconda tappa, prevista presso la spiaggia libera San Francesco. Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 luglio sarà allestito fronte mare il villaggio realizzato con materiale naturale e di recupero. Un’accogliente oasi sulla sabbia che consente di svolgere attività formative con incontri tematici, tecnici qualificati e dimostrazioni pratiche.

Napoli: «Chitarra incantata», concerto del duo Masi-Matarazzo

Venerdì 30 giugno alle 19,30, secondo appuntamento della rassegna "Chitarra incantata", nella Chiesa di San Nicola a Nilo in pieno centro storico, con il concerto del duo Masi-Matarazzo: Giovanni Masi e Lucio Matarazzo chitarre.

Pompei Street Festival, musica e cinema protagonisti

Per la musica il Pompei Street Festival punta sulla trasversalità, rivolgendosi a diverse generazioni e gusti musicali. Sul palcoscenico, in ordine di data, saliranno Frankie Hi-NRG (30 giugno ore 21.30), i Planet Funk (1° luglio, ore 22.00). Raiz, interprete nella serie tv di successo dal titolo Mare Fuori (Don Salvatore Ricci) e che ha realizzato la colonna sonora della fortunata produzione dalla Rai già disco di platino, omaggerà lo storico cantautore Sergio Bruni (2 luglio, ore 21.30). I concerti, gratuiti, animeranno le serate del festival in piazzale Schettini. Tutte le sere DJ Set accompagneranno, prima dei concerti, le notti pompeiane.

Noisy Naples Fest

Venerdì 30 giugno dalle ore 21 il magnifico giardino romantico accoglie il raffinato live di Raphael Gualazzi e Simona Molinari. Insieme daranno vita a uno spettacolo che unisce gli stili di due artisti differenti, capaci di spaziare tra i generi musicali con estrema naturalezza. Il piano, il jazz, il blues e la fusion di Gualazzi si fondono con le melodie e la voce potente e cristallina di Simona Molinari, vincitrice della Targa Tenco 2022 come migliore interprete. Gli appuntamenti proseguiranno il 1 luglio con Aiello. Con il nuovo singolo «Aspettando mattina», Aiello torna a esibirsi in giro per l’Italia col Romantico Tour, prodotto da Vivo Concerti.