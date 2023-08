Estate tra Chiaia e Posillipo con musica, cinema e visite guidate

Cinema, visite guidate e musica per la rassegna estiva della I Municipalità. Si parte con la premiata pellicola di Martone “Laggiù qualcuno mi ama”

Film all’aperto, musica e visite guidate nel programma estivo di eventi organizzato dalla I Municipalità di Napoli. Tanti appuntamenti gratuiti organizzati per vivere la città e trovare un po’ di refrigerio alla calura estiva. Si parte dal Cinema al Molosiglio di Via Acton, (tutti gli spettacoli alle ore 21.00) con “Laggiù qualcuno mi ama”.

L’applauditissimo docu-film che il regista Mario Martone ha voluto dedicare a Massimo Troisi aprirà la rassegna il 27 agosto. Il 28 agosto sarà poi la volta della commedia “Benvenuti in casa Esposito”, film per la regia di Gianluca Ansanelli con Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Francesco Di Leva. Prima pellicola di settembre, sabato 2, sarà “Grazie ragazzi”, per la regia di riccardo Milani con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni.

Domenica 3 la rassegna di film all’aperto si chiuderà poi con un vero e proprio cult del cinema per ragazzi, e non solo: “Super Mario Bros. Il film”, regia di Aaron Horvath, Michael Jelenic. «Tanti eventi estivi – dice la presidente Giovanna Mazzone – per una rassegna che punta a favorire lo sviluppo di un sistema integrato di servizi culturali e ad offrire ai cittadini occasioni di crescita, aggregazione sociale e di intrattenimento di qualità».

È poi l’assessore Barbara Preziosi, che assieme all’assessore Benedetta Sciannimanica ha dato vita al programma, a spiegare che «la scelta del Molosiglio quale fulcro di questi eventi, pur senza trascurare altri luoghi, non è casuale. Per tutti noi è un simbolo di rinascita. Un luogo che per anni è stato abbandonato e lasciato nel degrado, ma che la I Municipalità a voluto restituire alla città». Oltre i film proposti al Molosiglio, ci sono poi le grandi emozioni alla scoperta di uno dei luoghi più misteriosi e amati di Napoli, la Galleria Borbonica. Quattro gli appuntamenti in programma: 30 e 31 agosto e 6 e 7 settembre. I tour saranno tutti ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotarsi basterà chiamare i numeri 081.7951779 - 0817951729 (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00). A chiudere la rassegna, nuovamente al Molosiglio sarà, il 14 settembre, il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti.