Januarius, Germana Valentini presenta il suo libro «Veniero. Storie di emigranti italiani a New York»

Mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 17:00 la presentazione del libro Veniero. Storie di emigranti italiani a New York di Germana Valentini ricostruisce la bella storia di una delle pasticcerie italiane più antiche e famose di New York fondata nel 1894 che è anche un vero e proprio viaggio nella grande storia dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti.

Tra le pagine e i personggi di questo libro si ritrovano emozioni, sentimenti, odori, sapori, abitudini della vita quotidiana degli italoamericani e degli italiani che vivono a New York fin dalla fine dell’Ottocento, e hanno contribuito a creare il mito della “Grande Mela”. Come Antonio Veniero, originario di Vico Equense, partito da Napoli nel 1885 per cercare fortuna, che non avrebbe mai pensato di legare il nome della sua famiglia, ormai da oltre un secolo, alla città-simbolo dell’American way of life.

Ripercorrendo agilmente la storia dell’immigrazione italiana nell’East Village, Germana Valentini ricostruisce la nascita e il successo di “Veniero Caffè e Pasticceria” storico locale sull’11esima Strada che si intreccia con le vicende familiari dei Veniero, dei Di Palma e infine degli Zerilli, fino a Robert che ha recentemente festeggiato i 125 anni di attività.