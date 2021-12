Il Bistrot Graziani ospita gli artisti napoletani: «Sarà veicolo dell’arte»

Il Bistrot Graziani, diventa Mostra. L’obiettivo è quello di valorizzare la cultura e l’arte napoletana al centro storico, partendo proprio da piazza Dante, mantenendo la tradizione di un luogo che è stato pietra miliare dell’artigianato. «Ospiteremo quelle “mani di Napoli” - dichiara Giuseppe Graziani dell’omonimo Bistrot - che donano prestigio ed emozioni alla nostra città, ed alla nostra storia. Diamo il via ad una Rassegna.

«I caratteri dell’arte» come felice connubio tra i caratteri di stampa e l’arte di carattere, per dare ospitalità e visibilità agli artisti di talento che nascono, vivono o scelgono Napoli per esprimere la propria Arte». Per Graziani «è importante valorizzare l’arte ed anche mantenere la tradizione di famiglia: «E’ anche un modo per onorare la straordinaria storia di mio nonno, - continua nel racconto Graziani - grande artista, e di mio padre, suo degno successore, quali eccezionali protagonisti di quella creatività napoletana che tanto è ammirata dentro e fuori le nostre mura».

La rassegna “I caratteri dell’Arte”, apre con l’artista Mario Iaione, scultore di grande talento, che esporrà da sabato 18 dicembre al 7 gennaio 2022. Curerà la mostra il prof. Luigi Caramiello dell’Università Federico II di Napoli.