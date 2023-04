Manfredi e De Luca all'inaugurazione della mostra «Picasso e l’antico» al MANN

L’esposizione, curata da Clemente Marconi, è allestita nelle sale della collezione Farnese e visitabile dal 5 aprile al 27 agosto 2023.

Tutte le tematiche della mostra sono ripercorse e approfondite dagli importanti saggi pubblicati nel catalogo edito da Electa.

Promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli con il sostegno della Regione Campania, e con l’organizzazione della casa editrice Electa, la mostra si inserisce nel progetto internazionale Picasso Celebrazioni 1973 – 2023: 50 mostre ed eventi per celebrare Picasso nel cinquantenario della morte.

All'evento di presentazione sono intervenuti Paolo Giulierini (Direttore del MANN), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Christian Masset (Ambasciatore di Francia in Italia), Carlos Maldonado (Console Generale di Spagna a Napoli, in rappresentanza di Miguel Fernández-Palacios, Ambasciatore di Spagna in Italia), Cécile Debray (Presidente del Musée national Picasso-Paris e Coordinatrice del Comitato Picasso celebrazioni 1973-2023), Rosanna Cappelli (Amministratrice delegata Electa), Clemente Marconi (Curatore della mostra), Laura Forte (Responsabile Ufficio Mostre MANN).

L'incontro è stato chiuso da Vincenzo De Luca (Presidente della Regione Campania).