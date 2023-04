MANN, performance di danza in occasione dell'inaugurazione di «Picasso e l'antico»

Mercoledì 5 aprile, alle ore 18, Körper | Centro Nazionale di Produzione della Danza presenta, in collaborazione con il MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli, TAUROMACHIA, una performance realizzata “a quattro mani” da Adriano e Andrea Bolognino; il primo coreografo premiato come Coreografo italiano emergente 2022 dalla rivista Danza&Danza e Andrea, artista visivo con già all’attivo importanti collaborazioni e personali come al Museo di Capodimonte nel 2021 e la Quadriennale di Roma. Una performance sul motivo del toro, un sismografo dell'opera in continua metamorfosi di Pablo Picasso.

È una figura di conflitto, di lotta, di danza, la cui duplicità simbolica è espressa dall’artista nell'archetipo del Minotauro. L'intervento di Andrea e Adriano Bolognino si concentrerà quindi sul motivo del toro in quanto punto di collegamento tra la poetica di Picasso e la collezione del MANN, con la volontà di esplorarne l'iconografia e il movimento, mettendo in dialogo la pratica pittorica con quella coreutica.

La performance si inserisce in un protocollo d’intesa per i prossimi anni tra il MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Körper | Centro Nazionale di Produzione della Danza, che prevede altre azioni performative negli spazi espositivi del MANN, in un’ottica di interconnessione tra le arti e i nuovi linguaggi del contemporaneo e con una relazione privilegiata tra le strutture che rappresentano la cultura nel territorio campano.