Esplorare come la cultura digitale, l'arte e la musica possano fungere da catalizzatori per unire due comunità solo apparentemente distanti. È questo il tema dal titolo Arte, Musica e Cultura Digitale, ponti ideali tra il Mediterraneo e il Mar Nero che avrà luogo mercoledì 11 ottobre alle ore 17.00, presso la Sala degli Specchi della sede dell’Università Pegaso di Palazzo Zapata a Napoli. Per l’occasione, Pierpaolo Limone, rettore dell'Università Pegaso, e Temur Kejeradze, rettore dell'Università delle Arti di Batumi, sottoscriveranno un protocollo d'intesa per la cooperazione e la collaborazione in attività di ricerca, culturali, formative e scientifiche.

L’accordo, in linea con i principi e le finalità del Consiglio Europeo di Lisbona, ha l’obiettivo di consolidare e incrementare iniziative congiunte volte a promuovere rapporti internazionali e lo scambio di conoscenze e competenze in ambito accademico. Il convegno mira a esplorare come la cultura digitale possa fungere da ponte tra le diverse comunità che si affacciano sul Mediterraneo e il Mar Nero, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia per promuovere la comprensione reciproca e la collaborazione attraverso l'arte e la musica. All’incontro – moderato da Lorenzo Fiorito, docente dell’Università Pegaso - interverranno Gaetano Panariello, Vicedirettore del Conservatorio "San Pietro a Majella", David Vannozzi, direttore generale dell'Università Pegaso, Michaela Reinero, console onorario della Georgia nella Regione Campania, Vato Andgiladze, console generale della Georgia per il Sud Italia, Ferdinando Tozzi, consigliere del sindaco di Napoli per l'Industria culturale e l'audiovisivo, e Gianni Lepre, consigliere del ministro della Cultura.