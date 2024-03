Luca Abete alla Parthenope con «#NonCiFermaNessuno»: il tour motivazionale che analizza esigenze e disagi dei giovani

«Impariamo ad Amarci» è il claim scelto per celebrare il decennale del tour motivazionale universitario #NonCiFermanessuno che fa tappa in Campania.

Il tour #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete e rivolto agli studenti universitari di tutta Italia, approderà a Napoli, all’Università Parthenope, lunedì 18 marzo alle ore 11,00 presso l'aula 1.2 di Palazzo Pakanowski in Via Generale Parisi 13.

Un tour motivazionale che si mette in ascolto dei giovani e delle loro esigenze e che, attraverso la modalità del talk, cerca di analizzare disagi, esigenze e problemi delle nuove generazioni.

La campagna, che negli anni ha intercettato le speranze e le paure di migliaia di studenti, ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e gode del patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca.

«Non abbiate paura di sbagliare»: questo il messaggio del Ministro, Anna Maria Bernini, che ha voluto dare il calcio d'inizio al viaggio di Abete tra i maggiori Atenei italiani.

«Il claim di questa edizione - ha spiegato l'inviato di Striscia - è 'Impariamo ad amarci' e non potevo non portarlo anche qui, subito, già nella seconda tappa.

Napoli è poesia. Se penso solo al patrimonio musicale scopro come sia l'unica in grado di esprimere le tante forme di amore possibili in grado di ispirare sviluppi utili ad alimentare il coraggio degli studenti. Nel talk in aula alla 'Parthenope', quindi, sono sicuro che nasceranno quelle dinamiche capaci di alimentare uno scambio ricco di emozioni».

Al fine di valorizzare le storie di resilienza che nascono nelle università ci sarà la quarta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, un riconoscimento per un percorso di vita nato all'interno di ogni singolo ateneo. Allo studente selezionato andrà il manufatto creato dagli artigiani 2.0 di Polilop.