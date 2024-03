Al Diana di Napoli, Carlo Buccirosso è “Il vedovo allegro”

Un vedovo ipocondriaco, due coniugi che nascondono un terribile segreto e un custode bizzarro con due figli davvero particolari. Sono questi i personaggi principali che animano la nuova commedia di Carlo Buccirosso dal titolo “Il vedovo allegro” che arriva al Teatro Diana dal 13 marzo (repliche sino al 31 marzo).

La storia è quella di Cosimo Cannavacciuolo, inquilino del terzo piano di un antico palazzo del centro di Napoli.

A causa del virus, l’uomo ha perso la moglie e anche il lavoro, visto che la sua attività di antiquario è fallita. Senza contare lo spettro dell’esproprio e della confisca della sua casa da parte della banca, concessionaria del mutuo, che non riceve da tempo i pagamenti delle rate mensili.

«Volevo raccontare in che stato di disperazione può essere portato un uomo a causa del Covid. Purtroppo tante persone si sono trovate in questa condizione e ancora oggi si scherza sul virus in maniera poco garbata. – ha spiegato Buccirosso che è anche autore e regista dello spettacolo - Penso di essere riuscito a rappresentare come non mai la realtà con grande leggerezza e ironia, non prendendo mai in giro certe situazioni ma allo stesso tempo facendo ridere con alcuni personaggi molto divertenti. Lo spettacolo però finisce con una bellissima speranza per il futuro».

Accanto a Buccirosso, nel cast anche Massimo Andrei nel ruolo di Salvatore, l’eccentrico e allegro custode del palazzo, Davide Marotta nei panni di Ninuccio, figlio Salvatore, sempre in combutta con Cosimo, mentre Elvira Zingone è Angelina, votata al matrimonio e sempre alla ricerca di un buon partito, dedita alla pulizia dell’appartamento del protagonista. Sul palco di via Giordano Bruno anche Gino Monteleone e Donatella de Felice che interpretano i misteriosi coniugi Tomacelli e Stefania De Francesco nel ruolo di Virginia, la giovane artista di cinema e teatro che ha fittato una camera nell’appartamento di Cosimo. Infine, Matteo Tugnoli nel ruolo del dottor De Angelis, ginecologo, inquilino del quarto piano. Il vedovo allegro, con le scene di Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi di Zaira de Vincentiis, le musiche di Cosimo Lombardi e il disegno luci di Luigi Della Monica con l’aiuto regia Fabrizio Miano, è una coproduzione Ente Teatro Cronaca e A.G. Spettacoli.