Giffoni Valle Piana, al via il premio social Cienfrutta per i cortometraggi sulla buona alimentazione

Al via le votazioni online per assegnare il Premio social di Cinefrutta. A partire dal 13 Aprile 2023, alle ore 10, il popolo del web decreterà i vincitori del premio speciale della decima edizione di Cinefrutta, il festival per cortometraggi sulla buona alimentazione promosso dalle organizzazioni di produttori AssoFruit Italia, AOA e Terra Orti e creato con lo scopo di sensibilizzare i giovani al consumo di frutta e verdura.

L’ ambito “Premio speciale Facebook” sarà riconosciuto al cortometraggio ideato da docenti e alunni partecipanti al concorso, la cui foto emblematica pubblicata sul profilo www.facebook.com/cinefrutta avrà ricevuto più “Mi piace”. Le votazioni potranno essere svolte entro e non oltre le 12 del 21 Aprile 2023.La finale del concorso avrà luogo il 5 Maggio 2023 dalle 9, presso la Cittadella del Cinema di Giffoni Film Festival. Le classi che prenderanno parte alla finale, riceveranno il “Premio selezione Cinefrutta” in quanto, sono state selezionate tra le molteplici che hanno inviato i corti a tema sana alimentazione. Il premio per “Miglior cortometraggio”, destinato alle due categorie “scuole medie” e “scuole superiori” sarà assegnato a coloro che, secondo la giuria composta da esperti, avranno realizzato l’opera più significativa, contenente un importante messaggio di sensibilizzazione al consumo di ortofrutta.