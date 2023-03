Napoli, alla chiesa di San Bartolomeo la mostra per la quattro giornate

Nell’ambito delle manifestazioni per l’ottantesimo anniversario delle quattro giornate di Napoli, l’associazione amici degli archivi onlus ha organizzato alla chiesa di San Bartolomeo la mostra “Napoli 1943 tra tutela e ricostruzione” dedicata alla liberazione dall’occupazione nazista a cura di Mariarosaria Cozzolino e Teresa Vela, visitabile a ingresso gratuito fino al 31 maggio.

In mostra ci saranno articoli di giornali, cartoline, documenti universitari tratti da raccolte documentarie e archivi che ripercorrono gli avvenimenti dal 1943 al 1947, come un supplemento del Roma del 1943, ristampato due volte per le numerose richieste del pubblico, che riporta articoli di Emilio Scaglione che incita i Napoletani a non arrendersi e che accusa le autorità militari preposte alla tutela di Napoli, di essere venute meno al loro dovere e onore.

Una sezione della mostra è stata dedicata anche alle vicende di Montecassino, dove furono portate opere preziosissime tra cui il tesoro di San Gennaro. Opere messe in salvo grazie al generale Frido von Senger un Etterlin che dirottò i camion sui quali furono messe tutto il patrimonio custodito nell’Abbazia verso il Vaticano. Questa mostra sarà solo la prima che l'associazione amici degli archivi onlus organizzerà per celebrare l'anniversario delle quattro giornate.