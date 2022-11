Napoli, alla Feltrinelli il secondo capitolo di «Awen» di Monica Zunica

Che ci fanno Boudicca, la regina che nel 61 d.C. guidò la più grande rivolta antiromana in Britannia, come racconta Tacito negli Annali, e Giulia di Marco, religiosa molisana vissuta a Napoli e condannata al carcere dall’Inquisizione nel 1615, confuse tra i personaggi de L’Iguana di Anna Maria Ortese, Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, leggende napoletane di Matilde Serao e La pietra lunare di Tommaso Landolfi?

Tutti, in un mondo dove si incrociano realtà, fantasia e geografia, nel varco sospeso tra Molise e Abruzzo, avranno la possibilità di modificare il proprio destino grazie a un potere: l’«Awen», da cui il nome della trilogia creata da Monica Zunica e pubblicata da Marlin Editore che ritroviamo nel secondo capitolo, «Awen. Lo scontro». Viene presentato per la prima volta a Napoli, città di nascita dell’autrice, giovedì 17 novembre LaFeltrinelli a Piazza dei Martiri alle 18.30; insieme alla Zunica intervengono lo scrittore Maurizio Ponticello e il giornalista Giovanni Chianelli.

In scena compare il popolo dei Safinos, realmente vissuto in Italia centrale in epoca arcaica. Stabilita un’alleanza con loro e con Boudicca, la protagonista Diana prosegue il viaggio alla ricerca degli altri tre Guardiani e della verità sulla scomparsa della madre. Potrà contare sulla protezione di Artagos, Jago, Kei, il Morcat e un magnifico drago, ma per trovare ciò che cerca sarà costretta a viaggiare a ritroso nel tempo, attraverso un luogo chiamato Il Terrapieno dell’Altrove. Pericoli, nemici e capovolgimenti di legami renderanno il percorso di Diana difficile, fino alla prova più grande della sua vita. Il terzo libro, «Awen. L’oblio», sarà pubblicato a maggio 2023. Con la trilogia l’autrice ha dato avvio alla nuova collana di Marlin Editore «Mondi sommersi» dedicata al fantasy e al mistery; il lavoro prende ispirazione dalla saga di Taliesin, un’antica leggenda gallese, di cui è l’immaginario prosieguo.