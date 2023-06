«Caccia al libro»: a Napoli l'iniziativa di Scrittura & Scritture

Si chiama “Caccia al libro” la nuova iniziativa per la lettura ideata dalla casa editrice partenopea Scrittura & Scritture e si svolgerà per le principali strade di Napoli come una sorta di caccia al tesoro. A partire dal 21 giugno e fino alla fine del mese di agosto, la casa editrice Scrittura & Scritture lascerà periodicamente in alcuni punti delle principali strade del centro cittadino libri, che potranno essere portati a casa liberamente da chi li troverà.

Al fortunato lettore una sola richiesta: seguire le divertenti istruzioni all’interno del libro impacchettato.

A mano a mano, attraverso i principali profili social della casa editrice (Facebook, Instagram e TikTok) verranno dati aggiornamenti e maggiori informazioni sulla caccia al libro, svelando indizi, fornendo curiosità per rendere più divertente la caccia librosa.

La casa editrice, già organizzatrice sul territorio campano di altre iniziative legate alla lettura porta avanti a Napoli con successo dal 2014 l’ormai noto Circolo Book&Tè di Scrittura & Scritture, convinta da sempre che la lettura debba essere accessibile a tutti, con la “Caccia al libro” vuole dare una mano a quanti, desiderosi di leggere, non possono acquistare libri di intrattenimento o ne lamentano il caro prezzi. L’iniziativa della caccia librosa vuole coniugare anche un piacere collettivo con un divertimento social.