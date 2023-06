Il romanzo colombiano di Caputo presentato a Napoli è la storia del complesso rapporto padre-figlio

Dal 18 al 27 giugno lo scrittore colombiano Giuseppe Caputo sarà in Italia per il tour promozionale del romanzo Un mondo orfano, tradotto da Francesca Lazzarato, giunto alla sesta edizione in lingua spagnola.

Farà tappa anche a Napoli, alla Libreria IoCiSto di via Cimarosa, nel quartiere Vomero. Con l’autore dialogheranno Deborah D’Addetta e Massimiliano Bonatto. La presentazione si terrà il 21 giugno alle 18:30 in piazzetta Aldo Masullo.

Nel romanzo Caputo disegna un universo tanto strano quanto unico, dove un padre e un figlio, residenti in un quartiere periferico e degradato, decidono di far fronte alla scarsità economica e materiale inventando ogni giorno modi fantasiosi e bizzarri per sopravvivere.

In questa situazione precaria e paradossale i ruoli di padre e figlio spesso si confondono e il ragazzo ricerca uno spazio di indipendenza nella scoperta di sé, in labirinti virtuali e reali attraverso i quali esplorare la sua sessualità.

Un mondo orfano è un romanzo con forti contrasti: è eccentrico e commovente, provocatorio e toccante. Caputo racconta di una violenza senza tabù, dell'omofobia e della discriminazione nei confronti di chi è materialmente povero, una discriminazione che isola e etichetta. Forse, soprattutto, questo romanzo è un’onesta e brutale lettera d’amore di un figlio a suo padre, sullo sfondo di una notte brillante, sulle rive di un mare triste come promessa di felicità.