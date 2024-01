«Giorno della Memoria», il Comune di Napoli organizza un momento di confronto e riflessione per i giovani

In occasione del «Giorno della Memoria», celebrato il 27 Gennaio di ogni anno per tenere vivo il ricordo dell’orrore della Shoah, dello sterminio e delle persecuzioni patite dal popolo ebraico, il Comune di Napoli ha organizzato un momento di confronto e riflessione aperto alle giovani generazioni, con il contributo di esperti e testimoni di quelle vicende storiche, per scongiurarne la ripresa, sensibilizzandone la coscienza storica e vivificandone quella civica.

Domani, giovedì 25 Gennaio, dalle ore 9.00 alle 13.30, presso l’auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli, l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, il Direttore dell’USR, Ettore Acerra, e il Presidente della X Municipalità, Carmine Sangiovanni, accoglieranno gli studenti in occasione della proiezione del cortometraggio animato «La stella di Andra e Tati».

Seguirà un dibattito con Francesca Marone, Professoressa di pedagogia generale e sociale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Francesco Soverina, Storico dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, e Paolo Ferrara, Consigliere della Comunità Ebraica di Napoli, testimone di seconda generazione dell’orrore della Shoah.