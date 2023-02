Napoli, il teatro elisabettiano e quello della Galleria Toledo in due volumi

Mercoledì 15 febbraio, alle 17, nella Sala Grande di Gallerie d’Italia, via Toledo 177, si terrà la presentazione dei due volumi «Porgendo uno specchio alla natura – Note sul teatro elisabettiano» e «Galleria Toledo 30 anni» nell’ambito della rassegna «Libri e questioni di scena». Coordina l’anglista Stefano Manferlotti, Università degli Studi di Napoli Federico II. Con la direttrice e fondatrice di Galleria Toledo Laura Angiulli, intervengono Francesco De Cristofaro, professore associato di Letterature comparate dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Lorenzo Mango, professore ordinario del settore disciplinare «Discipline dello spettacolo» dell'Università degli studi di Napoli L’Orientale, e Salvatore Margiotta, professore di Storia del teatro moderno e contemporaneo dell'Università degli studi di Napoli L’Orientale.

Porgendo uno specchio alla natura, «Note sul teatro elisabettiano» - a cura di Laura Angiulli e Roberto D'Avascio - si propone di promuovere la cultura relativa al teatro elisabettiano tra ‘500 e ‘600, muovendo da seminari e materiale didattico analizzati e raccolti a partire dal progetto Shakespeare del 2016. Il testo, che vanta numerosi interventi di illustri accademici, coglie diversi aspetti del teatro elisabettiano - epoca importantissima non solo per il fiorire di artisti più e meno noti, come Shakespeare, Marlowe, Dekker e altri, ma anche per la nascita dei teatri stabili e della grande variazione dei sottogeneri teatrali che hanno danno luogo alle Domestic plays, ai drammi di vendetta, alle tragicommedie. Il volume è un’importante forma di divulgazione della scena elisabettiana che Galleria Toledo porta avanti da molti anni, interagendo con scuole ed università, perché forte della convinzione che quello elisabettiano sia una pagina del teatro internazionale tutt’ora attuale e capace di inserirsi nel contesto a noi più vicino con notevole facilità.

«Galleria Toledo 30 anni» celebra il trentennale di attività dello stabile d’innovazione dei Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, attraverso le testimonianze delle personalità che, dal 1991 al 2021, hanno calcato il palcoscenico del teatro. All’introduzione di Rossella Bonito Oliva seguono gli affettuosi scritti di numerosi artisti tra cui Eugenio Barba, MOTUS, Elena Bucci, Mario Martone, Enzo Moscato, Antonio Rezza, Toni Servillo, Mariano Rigillo, Silvia Calderoni, Socìetas, Riccardo Dalisi, Oreste Zevola, Marco Baliani e tanti ancora. Non manca un’attenzione all’elemento visivo, con le splendide foto d’archivio di numerosi fotografi che hanno generosamente concesso il proprio contributo. Una sezione a sé per le fotografie di Cesare Accetta, da sempre prezioso occhio dietro l’obiettivo della cooperativa. Il libro si chiude con una raccolta delle stagioni teatrali di Galleria Toledo. Il progetto grafico e l’impaginazione di entrambi i volumi sono a cura di Francesco Armitti.