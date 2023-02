Palazzo Reale apre le porte al Carnevale, visite guidate in maschera per bambini

Da domani a martedì 21 febbraio, torna la visita spettacolo “Ballo a corte”, ideata e realizzata da Le Nuvole con Casa del Contemporaneo e la direzione di Palazzo Reale, che coniuga l’interesse per l’arte e la storia con l’emozione che soltanto il teatro riesce a regalare, in particolare per un pubblico di più piccoli (dai 3 anni). «Come ogni anno – spiega il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani - apriamo le porte del Palazzo Reale per consentire ai bambini e alle loro famiglie di vivere un momento festoso in occasione del Carnevale. Per loro, tuffarsi in una dimensione fantastica, creata con queste visite-spettacolo, li avvicina senza dubbio alla storia della città, immaginando di trovarsi alla corte di re Ferdinando e della regina Maria Carolina».

Ecco cosa accadrà. Re Ferdinando di Borbone e la Regina Maria Carolina apriranno le sontuose stanze della “loro” dimora per il “gran ballo” che si terrà nel magnificente Salone d’Ercole di Palazzo Reale. Lungo il percorso, accompagnati dagli storici dell’arte de Le Nuvole, il pubblico incontrerà re Ferdinando intento a divorare il suo consueto babà e pronto a scappare per un’allettante battuta di caccia nel bosco. «Ad accogliere gli ospiti ci sarò io, il Re Nasone – racconta l’interprete Gaetano Nocerino di Casa del Contemporaneo - Sapranno i bambini aiutarmi in questo mio bizzarro piano di fuga oppure sarò costretto ad accontentare la mia regina e ballare sulle note del minuetto?». I partecipanti intervenuti proseguiranno, poi, il percorso all’interno delle stanze dell’Appartamento reale e, passeggiando nelle sale di rappresentanza, incontreranno anche la regina Maria Carolina, ancora alle prese con la toeletta. È proprio quest’ultima, interpretata da Rosanna Gagliotti sempre di Casa del Contemporaneo, a fornire ulteriori informazioni sull’evento anticipando che «agli spettatori sarà offerta un’insolita immersione nella vita di corte: nelle sale affrescate ed arricchite di sontuosi arredi, infatti, i bambini e le loro famiglie ma anche tutti gli adulti partecipanti avranno occasione di assistere ad una vera e propria lezione di etichetta - dall'inchino alla riverenza - per arrivare preparati di tutto punto al gran ballo nel Salone d’Ercole».

La messa in scena è di Fabio Cocifoglia e la consulenza artistica di Maria Laura Chiacchio e Chiara Ruggiero. Per il pubblico c’è un dress code vivamente consigliato: in occasione del Carnevale tutti i partecipanti, bambini e adulti che siano, potranno partecipare in maschera. Per i bambini il costo è di 8 euro, per gli adulti agli 8 euro per l’attività si aggiunge il costo d’ingresso al Palazzo Reale. Sabato 18, lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio dalle 15 e 17 e domenica 19 febbraio alle 10, 12, 15, 17.