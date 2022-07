Al via la 22esima edizione del premio Massimo Troisi

Inizia domani martedì 12 luglio la 22esima edizione del premio Massimo Troisi diretto dall'attore Gino Rivieccio. La serata inaugurale inizierà alle 21 con la prima semifinale del concorso Miglior Attore Comico. In conclusione di serata il concerto dei Super4, gruppo vocale formato da Greg Rega, Sabba, Aurelio Fierro Jr. e da Francesco Boccia che farà un omaggio alla canzone italiani degli anni ’60, ’70 e ’80. La 22esima edizione del premio dedicato al grande attore sangiorgese è organizzata e promossa dalla città di San Giorgio a Cremano e realizzata con un contributo della regione Campania. Concorsi, musica, comicità sono gli ingredienti principali di una kermesse che da la possibilità a nuovi autori e comici emergenti di essere valutati da una giuria di qualità, e competente, per l’ambito riconoscimento del premio Massimo Troisi.

Tra gli ospiti in programma: Ezio Greggio, Ale e Franz, Gigi Finizio, Sandra Milo, Nathaly Caldonazzo, Ebbanesis, Vincenzo De Lucia. Conduce le serate Titta Masi. L’ingresso alle serate della kermesse è gratuito ma è necessario esibire un invito che potrà essere ritirato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 presso gli uffici comunali di Villa Bruno.

Su questa 22esima edizione il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno dichiara: «Il premio Massimo Troisi è ormai un'eccellenza tra le kermesse dedicate ai nuovi talenti comici. Anno dopo anno è diventato infatti, un evento sempre più prestigioso e la partnership con lo “Zelig” di Milano, il tempio della comicità italiana, ne è la prova. Abbiamo raddoppiato le giornate dedicate alle semifinali del Concorso “Miglior Attore Comico”, in quanto la competizione per vincere l'ambito trofeo si preannuncia molto vivace. Il premio è riuscito, inoltre, ad imporsi negli anni come appuntamento di cultura e spettacolo incentrato su un variegato programma artistico-culturale che vedrà la partecipazione di protagonisti del cinema, del teatro, della musica, della letteratura e della televisione. Il tutto, sotto la direzione artistica di Gino Rivieccio nella magica atmosfera del parco di Villa Bruno. Un ringraziamento va sempre alla Regione Campania e al Presidente Vincenzo De Luca che anche quest'anno ha contribuito a sostenere il nostro Premio".