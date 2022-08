Procida 2022, con «OndeVisioni» corti in realtà virtuale e focus sul cinema del futuro

Il cinema e gli audiovisivi, multimedialità e transmedialità: con l’obiettivo di «Immaginare Futuri», Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 propone la nuova rassegna «OndeVisioni», a cura di Daniele De Cicco e Gennaro Carillo. Dal 16 al 18 settembre l’isola chiama a raccolta cineasti, scrittori, artisti digitali, filosofi, antropologi, esperti di multimedialità e transmedialità (tra i quali Cristina Battocletti, Carlo Rodomonti, Aldo Schiavone, Raffaele Alberto Ventura) per offrire riflessioni, spunti e intuizioni su un mondo in completa evoluzione.

«Un appuntamento con il quale ampliamo il nostro sguardo sulle evoluzioni dei linguaggi del cinema e degli audiovisivi, che con l’isola hanno da sempre un rapporto privilegiato, con l’obiettivo di generare nel pubblico un approccio sempre più critico e consapevole ai fenomeni della contemporaneità. – spiega Agostino Riitano, direttore di Procida 2022 – Settembre sarà un mese denso di appuntamenti per il nostro programma culturale, che non abbiamo inteso dividere per generi e che continua a fare di Procida un vero e proprio laboratorio open air di felicità sociale». Previsti appuntamenti al mattino, al pomeriggio e alla sera. A partire dalle 10.00 in una delle celle dell’ex carcere di Palazzo d’Avalos viene proposto un cortometraggio in realtà virtuale, pensato per far vivere a chi è detenuto l’esperienza della vita esterna. Nell’ex chiesa di Santa Margherita, in contemporanea, viene proposto un cortometraggio in realtà virtuale, sviluppato al Biennale College Cinema e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.

Inoltre, vengono allestite tre postazioni di videogioco, per fruire di un’esperienza insieme ludica e narrativa. Nel pomeriggio le attività si spostano al Cinema Procida Hall dove – a partire dalle 15.00 – è previsto un forum a cui partecipano ospiti e pubblico, in un dialogo aperto su varie declinazioni del tema «Immaginare Futuri» (venerdì 16 «L'immagine a venire», sabato 17 «Black Mirror / White Mirror: la paura e la speranza», domenica 18 «Il desiderio è futuro»). A ogni forum seguono due proiezioni di film a tema, alle 17:30 e alle 20:30 (info www.procida2022.com).

Un’anteprima della rassegna è in programma domenica 11 settembre, alle 20.00, presso il Cinema Procida Hall, con una serata in omaggio all'attore Libero De Rienzo, da sempre legato a Procida, con la proiezione del film «Takeaway», alla presenza di parte del cast.