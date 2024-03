“Ricette morali, La cucina in tempo di guerra” per la pace attraverso il recupero dei piatti della tradizione

“Ricette morali. La cucina in tempo di guerra”. Questo il titolo del libro che sarà presentato il 28 marzo all'associazione Incrocio delle idee. Un testo scritto da Michele Ruocco e Tonino Scala per Utopia edizioni con i disegni di India Miriam Ruocco.

«Parlare di Pace diventa indispensabile e necessario in questa fase e si è pensato di farlo, in questo mondo in guerra, attraverso la presentazione di un originalissimo libro-dicono dall'associazione con sede nel cuore del centro antico di Castellammare». Un libro militante, come è stato definito, “che racconta la dimensione della guerra attraverso una cucina di recupero degli scarti e della memoria di qualcosa che per noi è passato, ma che abita ancora il contemporaneo di molti popoli e luoghi».

Ricordi di situazioni e azioni che hanno consentito di superare momenti difficili, momenti che si stanno riproponendo nel mondo con una inaudita gravità.

Il libro sarà presentato giovedì 28 marzo presso il salone Luisella Viviani in via Gesù, 29 a Castellammare di Stabia con inizio alle ore 18.30.

A moderare la serata il giornalista Tiziano Valle.

L’intero ricavato del libro sarà devoluto all’associazione “Per far sorridere il cielo” e al Pimpa, un clown che porta sorrisi ai bambini delle terre martoriate di Siria, Palestina, Ucraina.

La serata si concluderà con una degustazione a base di scarti di bucce di patate, melanzane, pasta e patate, gambi di broccoli e cavolfiori, che delizierà gli ospiti che potranno apprezzare in quell’occasione l’esposizione dei disegni presenti nel volume e acquerellati da India Miriam Ruocco, studentessa del liceo artistico “F.

Grandi” di Sorrento.