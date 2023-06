Napoli, la mostra fotografica RiScatto ha coinvolto i ragazzi dei Quartieri Spagnoli

Il famoso marchio Caffè Borbone, punto di riferimento nel business del caffè, e Associazione Miniera, onlus impegnata in progetti di riqualificazione territoriale, presentano la mostra di RiScatto, l’esposizione open-air dedicata agli scatti prodotti nel 2022 durante il progetto RiScatto. L’appuntamento è per sabato primo luglio a Napoli, presso lo spazio Foqus di via Portacarrese a Montecalvario 69 nei Quartieri Spagnoli.

RiScatto nel 2022 ha coinvolto un gruppo di ragazzi dai 10 ai 14 anni in una serie di laboratori di avvicinamento delle giovani generazioni alla fotografia catturando i luoghi simbolici e le persone della propria città di appartenenza, Napoli. Il tour ha visto i ragazzi realizzare caratteristici scatti nei Quartieri Spagnoli, Forcella, Santa Lucia, e il Centro Storico alla presenza della fotografa Alessandra Bovino che ha introdotto i concetti base della fotografia.

Il progetto ha coinvolto bambini e ragazzi provenienti dai quartieri difficili della città invitandoli a vivere la bellezza dei luoghi in cui sono cresciuti e a scoprire il vero potenziale di crescita e arricchimento dato dal poter vivere in una città come Napoli.