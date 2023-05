Caffè Borbone, limited edition di azzurra per celebrare lo scudetto del Napoli

Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè porzionato, dedica alla città di Napoli “Mia Magica Napoli”,una limited edition per ricordarne uno dei momenti più gloriosi dei suoi ultimi trent’anni.

La limited edition, disponibile in cialde compostabili, festeggia Napoli sia nel packaging, con i suoi colori e con le frasi celebrative, sia nel gusto, con un caffè dal sapore deciso e rotondo. Un aroma che contiene tutta la vivacità di Napoli, città eclettica dall’anima solare, viva, creativa e passionale, e l’autenticità del vero e inimitabile espresso.Mia Magica Napoli è una limited edition da collezionare. Grafiche multi-soggetto personalizzano l’involucro di carta delle singole cialde con 30 frasi diverse ispirate a Napoli.

Caffè Borbone è un marchio di Caffè Borbone S.r.l., azienda nata nel 1997 tra i principali produttori specializzati in cialde e capsule sul territorio nazionale ed internazionale. Leader assoluto nel comparto delle cialde in distribuzione moderna. . L’azienda rappresenta un caso di crescita esemplare, grazie anche al costante investimento in ricerca e sviluppo che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi come la cialda compostabile 100%, l’incarto totalmente riciclabile nella raccolta della carta e la capsula compostabile Don Carlo.

Mia Magica Napoli è acquistabile in confezioni da 100 pezzi sul sito ufficiale di Caffè Borbone, nei negozi specializzati e in Gdo.