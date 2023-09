Caffè Borbone e Ofi avviano il progetto Mwanyi in Uganda per una filiera del caffè più inclusiva

Mwanyi, un progetto quinquennale che mira a sviluppare le competenze e a promuovere progetti imprenditoriali di donne e giovani che lavorano nella catena di produzione del caffè in Uganda. Mwanyi Women and Youth Project - Mwanyi significa caffè in lingua locale ugandese - è un progetto lanciato nel 2022 che ha l'obiettivo di aumentare il numero di giovani e donne coinvolti in attività sostenibili di produzione di caffè in Uganda entro il 2027, con un conseguente incremento dell'occupazione femminile e giovanile. L'iniziativa consiste in specifiche attività di formazione rivolte alla popolazione tra i 23 e i 59 anni, pensate per offrire alle comunità dei distretti di Ibanda e Bushenyi, nel sud-ovest dell'Uganda, l'opportunità di un accesso equo e trasparente alla formazione e di combattere la precarietà e l'esodo rurale che affliggono pesantemente queste aree.

L’Uganda è il luogo di nascita della qualità Robusta, nonché il primo Paese in Africa per la produzione di Robusta e il secondo nel continente per la produzione di caffè.

Tra i corsi principali, quelli di competenze agronomiche di base e di alfabetizzazione finanziaria con accesso al microcredito per garantire una migliore qualità dei prodotti e migliorare la redditività dell'azienda agricola, preziosi incentivi per spingere l'espansione dei piccoli produttori locali.

Grazie alle sessioni di formazione, in un solo anno 500 produttori suddivisi in 12 gruppi hanno aumentato la loro produttività e una rete di 27 giovani ha potuto acquisire le competenze necessarie per offrire servizi professionali ai coltivatori di caffè, aumentando così sia la produttività complessiva dell'intera area che l'occupazione giovanile.

All'interno della rete di villaggi, è stato istituito un programma Vsla (Village Savings and Loan Associates) per stimolare sistemi di risparmio tra i gruppi di agricoltori, fornendo l'accesso a semplici strutture di risparmio e prestito gestite dagli stessi membri del gruppo in una comunità che non ha facile accesso ai servizi finanziari formali. Grazie al Mwanyi, il programma ha visto la nascita di 15 associazioni di risparmio e prestito per aiutare gli agricoltori ad accedere ai servizi finanziari di base, compreso il microcredito. Il programma prevede una formazione finanziaria su temi quali l'imprenditorialità, la compilazione di registri di risparmio, metodi per monitorare l'evoluzione della produttività delle piantagioni e la fornitura di un kit di risparmio. Ad oggi, circa otto gruppi hanno iniziato a mettere da parte somme di denaro.