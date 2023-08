Spielberg e Disney protagonisti di «Cinemare» alla marina di Vico Equense

Un video storico di Vico Equense. Poi Spielberg, Palloro, Disney. Ed anche teatro e musica. C’è tutto nella quarta edizione di «Cinemare». Il grande cinema internazionale, le storie, i diritti, i filmati storici di Vico Equense, la musica dal vivo e il teatro ritornano sull’arenile del Lido da Vittorio alla marina di Vico Equense dal 3 al 6 agosto.

Tutte le sere gli spettatori potranno vedere grandi film d’autore dal lettino della spiaggia, a pochi passi dal mare. Ad arricchire le serate autorevoli e affascinanti ospiti, aperti allo scambio con il pubblico. Nella serata finale una incrocio tra cinema e teatro e in chiusura un concerto dance-rock della band locale dei The Lunatics.

La rassegna, giunta alla quarta edizione, è organizzata dagli attivisti del locale circolo Il Melograno di Legambiente, con il patrocinio ed il contributo della Città di Vico Equense e con l’apporto di numerosi sponsor.

Il programma prevede per giovedì 3 agosto la proiezione di «The Fabelmans» di Steven Spielberg, film semi-biografico del regista americano.

Pellicola vincitrice di numerosi premi, incentrata sulla magia del cinema. Ospite la giornalista cinematografica Chiara Guida, che svelerà i retroscena di Hollywood grazie alla sua decennale esperienza nella cronaca dei maggiori festival cinematografici del mondo.

Venerdì 4 agosto dedicato ai bambini con «Luca» il capolavoro d’animazione della Disney-Pixar. Sabato 5 agosto è la volta di «Monica» di Andrea Pallaoro. La storia di una transizione di genere, di una separazione e di una famiglia. Ospiti della serata Loredana Rossi fondatrice della Associazione Trans di Napoli e Rebecca De Pasquale.

Domenica 6 agosto chiusura con «La Ferrovia del Sole», un raro filmato del dopoguerra che ripercorre l’epopea dell’ardita costruzione della Circumvesuviana. Un’opera avveniristica oggi in crisi. Una piece teatrale, scritta da Marco Cuomo ed interpretata da Salvatore Guadagnuolo, catapulterà lo spettatore nel bianco e nero delle immagini dell’Istituto Luce. In chiusura il concerto dei The Lunatics.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Prenotazione obbligatoria al +39 3517579950, con messaggio whatsapp. Parcheggio Hotel Oriente lungo la via Cristoforo Colombo per la Marina di Vico.