Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci (identica alla madre) debutta al cinema in un ruolo hot

La mela non cade mai lontano dall'albero, dice il detto e per Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel mai detto fu più vero. Deva Cassel sta per incantare al cinema, al debutto con il suo primo film "La bella estate", basato sul romanzo di Cesare Pavese, dove interpreta Amelie, una modella che posa nuda per i pittori. Amelie farà scoprire a Ginia, protagonista del film, un mondo tutto nuovo, fatto di arte e passione, ma «non è una storia d'amore».

La regista Laura Luchetti ha dichiarato che il suo film parla dell'innamoramento quando si è giovani e che «la storia d'amore inizia alla fine».

Deva Cassel è nata con l'amore per il cinema, in casa si respirava la passione per quest'arte e, finalmente, Deva farà il suo debutto nel cinema, come mamma e papà, entrambi personaggi molto conosciuti nel settore cinamtografico. La mamma Monica Bellucci , è una delle attrici italiane più famose al mondo che ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza mediterranea (che Deva ha ripreso) e il suo talento, mentre il papà Vincent Cassel è un famoso regista francese molto acclamato dalla critica.

La carriera di Deva Cassel, tra passerella e set cinematografico

Deva Cassel ha iniziato a muovere i primi passi nello spettacolo sin da piccola. A 15 anni ha sfilato per Dolce&Gabbana, di cui è anche volto della campagna della maison italiana.

Nel frattempo, stava lavorando anche sulla produzione di "La bella estate" e sul "Gattopardo", una serie basata sul romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in arrivo su Netflix alla fine del 2023.

Si prospetta un anno molto interessante per la giovane Deva che assomiglia sempre di più alla bellissima mamma Monica Bellucci.