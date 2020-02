Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci debutta nello spot D&G. Ed è uno spettacolo

Che sia merito dei geni, non c'è dubbio. Ma Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è talmente bella che la fantasia ha superato la realtà. In queste ore Deva, 15 anni, ha compiuto il suo debutto grazie allo spot del nuovo profumo di Dolce&Gabbana Dolce Shine. Ed è uno spettacolo della natura. Una cascata di boccoli cioccolato come quelli di mamma Monica Bellucci, nasino “alla francese”. L'allieva ha superato la maestra.

