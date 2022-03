Territorio e comunità all’Ilva di Bagnoli: “Convers-Azione” sulla coesione sociale per lo sviluppo

Venerdì 25 Marzo dalle 17 al Circolo Ilva di Coroglio si terrà una “Convers-Azione” sul libro “Sullo sviluppo della società italiana” di Giorgio Ceriani Sebregondi: primo di una serie di eventi che mettono al centro la coesione sociale per lo sviluppo.

In collaborazione con la Banca Risorse Immateriali, l’Ilva di Bagnoli ha deciso di promuovere un tema di particolare interesse per il nostro territorio che da trent’anni cerca la giusta quadra per la sua ri-generazione.

«Il Circolo Ilva di Bagnoli è un presidio storico di memoria - dichiara il presidente Vittorio Attanasio - ma in questi anni ci siamo impegnati affinché questa realtà diventasse anche uno dei più importanti riferimenti sportivo - culturali di questa città. Su questa spinta nasce l’esigenza di un ciclo di incontri che parli alla gente di territorio e di coesione sociale nelle sue diverse declinazioni»

Ad aprire l’evento ci saranno i saluti del Presidente Vittorio Attanasio, di Francesco Coppola Presidente BRI e Guglielmo Santoro del CD Circolo Ilva.

Se ne discuterà con Carlo Borgomeo che ha curato la ripubblicazione degli scritti di Sebregondi e oggi è artefice del suo pensiero con l’infaticabile impegno alla guida della Fondazione con il Sud.

Seguirà la testimonianza di Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, tra i primi in Italia per aver saputo fare coesione produttiva.

Poi il contributo di Michelangelo Russo sulle innovazioni nella cultura urbanistica in materia di pianificazione inclusiva.

E infine Massimo Clemente ragionerà sull’importanza di ricostruire il rapporto tra Città e Mare, quale risorsa da salvaguardare per le relazioni con la Terra e con il resto del mondo.

Per info e partecipazione: info@circoloilvabagnoli.it o comunicazione@bribanca.it