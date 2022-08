«I Venerdì di Ercolano», ad agosto un mese ricco di eventi

Per il mese di agosto il Parco Archeologico di Ercolano propone un’offerta che va incontro ad ogni richiesta. Ogni venerdì è possibile ammirare le rovine della cittadina vesuviana al chiaro di luna grazie al programma «I Venerdì di Ercolano», i percorsi notturni di visite guidate e performance, che per l’edizione di quest’anno propongono il legno come tema centrale, materiale da costruzione e elemento di arredo testimoniato ad Ercolano da oggetti rari e unici al mondo, grazie ai quali appare con straordinaria chiarezza la vita quotidiana dell’epoca. Le visite offrono percorsi accompagnati al sito, arricchiti da luci, proiezioni di immagini e suggestivi «Tableaux Vivants», a cura di «Teatri 35», che completano questo itinerario tra gli incanti della città antica. Partite il 29 luglio le serate si ripeteranno fino al mese di settembre, con gruppi di massimo 30 persone ciascuno con turni ogni 10 minuti, dalle 20 alle 22.30, per un percorso della durata di un’ora e mezza. I biglietti si acquistano in prevendita sul sito TicketOne e presso la biglietteria del Parco.

Domenica 7 agosto ritorna #Domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito la prima domenica del mese; il Parco di Ercolano sarà accessibile a tutti i visitatori dalle ore 8.30 alle 19.30 – ultimo ingresso alle ore 18.00. Infine, in occasione del Ferragosto, che coincide anche con la ricorrenza della Festa dell’Assunta particolarmente sentita ad Ercolano, il sito Archeologico aderisce all’iniziativa ministeriale Ferragosto al Museo. Per l’occasione i visitatori potranno approfondire la propria visita accedendo anche al Padiglione della Barca e alla mostra «SplendOri», il lusso negli ornamenti ad Ercolano. «Accogliamo i nostri visitatori nella parte centrale del periodo estivo - dichiara il Direttore Sirano – con aperture inclusive e vicine a tutti coloro che risiedono e che hanno scelto di trascorrere su questo splendido territorio le proprie vacanze».