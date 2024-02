“A dark tale” di Vincenzo Lamagna stasera al Teatro Area Nord

C’era una volta una sorella, legata al fratello da un amore forte che superava ogni bruttura eppure la realtà si interpose nella loro felicità e tutto si fece buio: “A dark tale” è l’ultimo cortometraggio di Vincenzo Lamagna, che ne firma anche la sceneggiatura, con i piccoli protagonisti Raffaela Maria Morra (Elena) e Umberto Luigi Iannicelli (Mauro), Roberto Caccioppoli (il padre), Clio Cipolletta (la madre), Anita Zagaria (la nonna), Fabio Brescia (il poliziotto) ed Emanuele Di Simone e Federica Palumbo nel ruolo dei fratelli da grandi, in anteprima stasera alle ore 20:30 al TAN (Teatro Area Nord) alla presenza del regista e del cast.

Prodotto da NaNo Film Production in associazione con FAC (Fare Arte Cultura) e girato a Caivano, il corto di 25 minuti intreccia la narrazione favolistica alla cinica rappresentazione della società moderna, la fiaba incontrerà la morte attraverso la figura di un poliziotto che si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto in una zona a rischio della città e si scontrerà con la violenza a causa di una madre dispotica.

I due fratelli, principessa e principe della storia, si ritroveranno a fare i conti con la bruttura della vita, senza perdere, però, speranza nel mondo delle fiabe.

Non ci sono indicazioni spazio-temporali ad influenzare il racconto, che procede rapido nelle sue tinte cupe, anche grazie alle musiche suggestive in parte composte ad hoc da Tommy Grieco, in parte da Giuseppe Madonna e Gelsomina Prositto.

I brani sono usciti su tutte le piattaforme: “A Dark Tale”, “The Puppet Butterfly” (testo di Gelsomina Prositto, musica di Giuseppe Madonna, arrangiamenti di Davide Capolongo, mix e master di Antimo Del Prete), “Wrong” (Giuseppe Madonna, Davide Capolongo, Antimo Del Prete) e ancora le canzoni originali composte da Tommy Grieco “Primordiale”, “Il racconta di nonna”, “Incubo reale” e “Il Bracciale ritrovato”.

Su YouTube è disponibile anche una speciale bonus track, “Il Principe Dimenticato”, con la voce di Anita Zagaria. Prossimamente, la colonna sonora verrà pubblicata e diffusa anche attraverso una tiratura limitata ed esclusiva di vinili.

Il progetto ha ottenuto il fondo produzione della Film Commission Regione Campania.