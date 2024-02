Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 2 al 4 febbraio

Con il Carnevale alle porte, il primo weekend di febbraio si veste di allegria e maschere.

Eventi

Carnevale alla Galleria Borbonica

Sabato 3 febbraio, alle ore 21, nel magico e affascinante scenario della Galleria Borbonica di Napoli, arriva la festa di Carnevale più cool di Napoli. Le profondità del sottosuolo napoletano saranno l’eccezionale ed insolita cornice dell' evento in maschera più originale e misterioso mai organizzato in città.

Le enormi cisterne della Galleria Borbonica si tingeranno di colori e prenderanno vita con le performance di bizzarri personaggi.

Set fotografici creati per l’occasione, immortaleranno i momenti più belli. Un’esplosione di allegria, un evento straordinario in cui la routine quotidiana si dissolverà per lasciare spazio a una festa di colori, sorrisi e divertimento.

La serata sarà un’opportunità irripetibile per visitare l' affascinante percorso sotterraneo di Napoli e danzare sulle basi mixate dai Dj di Lunare Project. E ancora, esibizione live al sax nell’area delle Terrazze e musica revival. L'evento è riservato ai soli maggiorenni, i biglietti sono acquistabili online.

Accademia dei maghi a Villa Bruno

Sabato 3 e domenica 4 Febbraio 2024, a Villa Bruno, all’interno delle Fonderie Righetti, a San Giorgio a Cremano ci sarà un fantastico appuntamento con il magico Mondo di Harry Potter. Un evento attesissimo dai fan del maghetto più famoso del mondo, che propone un percorso interattivo organizzato dalla squadra di «Ma dove vivono i cartoni?». All’Accademia dei Maghi, gli aspiranti maghetti saranno attesi da tante sfide e progetti con attività ispirate alla famosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Una simpatica ed entusiasmante avventura per tutti i bambini, che potranno incontrare i personaggi della saga, assistere a spettacoli di magia ed incantesimi e portare a casa una favolosa bacchetta magica. Ci saranno, inoltre, lezioni di preparazione di pozioni e intrugli magici, laboratori di Erbologia, per scoprire il mistero e l’alchimia delle piante e la loro interazioni. Non mancheranno, infine, i Falconieri dell’Irno che si esibiranno in vere e proprie lezioni con i loro fantastici e affascinanti rapaci e le simpatiche civette da addestramento.

Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania 2024

Il tema di quest'anno è dedicato alle donne, per combattere le discriminazioni e le violenze di genere.

I festeggiamenti sono partiti il 17 gennaio e termineranno il 17 febbraio.

Domenica, 4 febbraio, ad attendere il pubblico, ci sarà l'apertura del Villaggio delle Quadriglie, con la classica sfilata per le strade del centro di Palma. Tra musica, canti e coriandoli, la festa non finisce mai.

Teatro

«Na Santarella» di Eduardo Scarpetta al teatro Augusteo

Dal 2 all'11 febbraio, in scena al Teatro Augusteo «Na Santarella» di Eduardo Scarpetta, adattatata da Claudio Di Palma. Sul palco: Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri e Federico Siano, che si confronteranno con la comicità senza tempo del maestro Scarpetta.

Protagonista dell'opera è una donna interpretata da Angela De Matteo che è «angelo e diavula», timida e timorata di Dio, ma anche intimamente estrosa e ribelle. Le sue pulsioni latenti diventano l’occasione per svelare dissonanze interiori e contraddizioni che animano tutti i personaggi dell’opera, rivelandosi assai più diffuse di quanto si pensi.

Doppio appuntamento con il Teatro dei Piccoli

Sabato 3 e domenica 4 febbraio, alle ore 11:00, il Teatro dei Piccoli di Napoli presenta un doppio appuntamento. In scena, rispettivamente, una coppia di clown ed un avventuroso pulcino.

Sabato 3, si comincia con il pluripremiato «Balloon Adventures», del Collettivo Clown formato da Andrea Meroni e Fabio Lucignano, spettacolo che racconta il viaggio in mongolfiera di due clown aviatori.

Domenica 4, invece, «Le avventure di pulcino», la storia di un pulcino di stoffa simpatico e coraggioso.

«Nella lingua e nella spada», in scena a Galleria Toledo

Dal 2 al 4 febbraio 2024 alla Galleria Toledo, va in scena «Nella lingua e nella spada: in solo», progetto di musica e teatro ispirato alle vite e alle opere di Oriana Fallaci e di Aléxandros Panagulis.

Un melologo che si ispira alla storia del poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci: i due si incontrano per un’intervista e restano allacciati, fra discussioni, lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui per un misterioso incidente, nel 1976. Alekos trova nella poesia una cura per resistere alla violenza della tirannia e del carcere; Oriana fa del suo lutto un libro. Irriducibili, spesso isolati e solitari, mai vinti nella vitalità e nell’energia, trasformano il dolore in scrittura, memoria di tutti: un tesoro al quale attingere quando manca il coraggio.

Musica

Ciccio Merolla al Bourbon street

Domenica 4 febbraio, appuntamento da non perdere al Bourbon Street, il jazz club nel cuore antico di Napoli. Ospite speciale di questo appuntamento Ciccio Merolla. L'evento, ricco di festa e allegria, racchiude l'energia vitale e sotteranea del cuore di Napoli, in un ritmo incalzante ed appassionato.

«I vespri siciliani» di Verdi al Teatro San Carlo

Dal 21 gennaio al 3 febbraio 2024, al Teatro di San Carlo a Napoli, andrà in scena «I Vespri siciliani» di Giuseppe Verdi, per la regia di Emma Dante. A dirigere l’Orchestra del San Carlo ci sarà sul podio Henrik Nanasi, mentre il direttore del Coro sarà Fabrizio Cassi.

Il cast dell’opera, durante gli spettacoli, ricorderà ricorderà le vittime della criminalità in Campania. Due giorni speciali in cui, con le immagini dei loro volti, sarà allestita la sala: per ognuna delle due repliche, 400 posti saranno riservati per i familiari delle vittime e per le associazioni impegnate nella lotta alla criminalità.

Musei

Domenica dei musei, attrazioni gratis in tutta Italia

In occasione dell'iniziativa «Domenica al museo», la prima domenica di ogni mese, i musei statali sono gratis. Le strutture tra cui scegliere sono molte: Museo di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale, la Certosa e il Museo di San Martino, ed ancora Castel Sant'Elmo e il Museo del Novecento, Il Palazzo Reale e la Tomba di Virgilio.

Un'occasione imperdibile per respirare l'essenza dell'arte a Napoli.

Laboratorio creativo al Museo Filangieri

Il 3 Febbraio alle 11, nella sala Agata del museo Filangieri, avrà luogo un laboratorio di riproduzione con tecnica a sbalzo di alcune armi e armature, del medioevo fino al XX secolo. Ispirati dalle collezione di armi e armature sette-ottocentesche della sala inferiore del Museo, i partecipanti ripodurranno con la “tecnica dello sbalzo”, una decorazione di un’armatura tra quelle presenti in sala su una lastra di rame.

Lo sbalzo si realizza lavorando la lastra dal rovescio, eseguendo l’opera in «negativo». Si modelleranno delle concavità che risulteranno in rilievo nella parte «positiva» quando si girerà la lastra. Un’esperienza creativa rilassante e simbolica, aperta a tutti, indipendentemente dal livello di competenza.