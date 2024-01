Cosa fare a Napoli nel weekend: gli appuntamenti dal 12 al 14 gennaio

Il primo weekend dopo le festività sarà ricco di musica ed intrattenimento. Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Teatro

«Due mariti per un bebè»

La compagnia Stabile presenta «Due mariti per un bebè», la nuova esilarante commedia con Davide Ferri e Rosario Verde. Lo spettacolo racconta la storia di Antonio, artigiano di scarpe fallito, che tenta di risollevare la situazione economica della sua famiglia. La fortuna sembra remargli contro, fino a quando le viene offerta una proposta molto interessante...

Dal 12 al 21 gennaio, lo spettacolo vi aspetta al teatro Totò.

«Captivo... recidivo», lo spettacolo di Gianfranco Gallo

Nuovo atteso appuntamento al teatro CortéSe dei Colli Aminei dove, 13 e 14 gennaio la stagione teatrale continua con l'attore, autore e regista Gianfranco Gallo in scena con il suo spettacolo «Capitivo...recidivo». Un potente spettacolo che mette in scena personaggi particolari e perennemente border line, sempre in bilico sulla linea di confine tra bene e male. Un One Man show attualissimo, che attraverso la musica e la recitazione, invita a riflettere e ad ascoltare le proprie emozioni.

«Vasame» di Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito

Al teatro Troisi la stagione artistica continua: da venerdì 12 a domenica 14 gennaio, con Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito, va in scena il nuovo spettacolo «Vasame».

Un inno all'amore inteso come passione rivoluzionaria che si contrappone al mondo odierno fatto di odio, guerre e brutture.

Vasame invita il suo pubblico a lasciarsi andare all'amore e celebrarlo, in tutte le sue forme, attraverso la bellezza dell'arte.

Il teatro dei piccoli

E per i più piccoli, continua l'amatissimo appuntamento con il teatro dei piccoli. In programma, sabato 13 gennaio, Walt Disney concerto: le più belle colonne sonore degli intramontabili classici Disney.

Mentre domenica, 14 gennaio, in scena «L'elefante smemorato e la papera ficcanaso»: la storia di un elefante che soffre di insonnia e di una papera buffa e un po' invadente.

Musica

Omaggio a Pino Daniele nella Galleria Borbonica

Primo appuntamento del 2024 con I Quartieri Jazz in programma per sabato 13 gennaio alle ore 21.30 nei meandri della Galleria Borbonica. La band partenopea oltre a presentare il nuovo album, suonerà alcuni brani dell'indimentcabile Pino Daniele.

Un modo per omaggiare un maestro della musica senza tempo. Ad accompagnare la serata tra passato e presente, mentre si scende nei meandri della terra e nel profondo delle proprie emozioni, sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche e Gianluca Capurro alla chitarra classica.

«Virtuoso Piano...forte» del maestro Fagnoni

il Maestro Enrico Fagnoni si esibirà nel concerto «Virtuoso Piano…forte» all’Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli, sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20:30. Il concerto vede in primo piano la versatilità del pianista Enrico Fagnoni e la sua capacità di fondere culture musicali diverse, nonché un raffinato virtuosismo attraverso la scelta mirata di compositori classici e meno classici e delle loro opere. Il concerto percorre circa quattro secoli di musica: classica; romantica e jazzistica. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

I concerti di Golfo mistico al Chiatamone

Sabato 13 gennaio alle ore 18, presso la bellissima chiesa delle Corcelle al Chiatamone, riprendono gli appuntamenti con i concerti di Golfo mistico al Chiatamone.

«In viaggio...tra ritmi e suoni dal mondo» è il titolo del concerto che vedrà protagonisti il clarinettista Raffaele Bertolini e la pianista Antonella De Vinco.

Le mostre

Jago museum, il fiore della Sanità

Prima laboratorio dell'artista, ora museo a tutti gli effeti. La chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi, nel cuore del Rione Sanità, ospita la suggestiva mostra dello scultore e artista Jago. Romano di nascita e napoletano di adozione, Jago presenta opere che sembrano parlare. I marmi, le luci e la competenza delle guide, renderanno l'esperienza unica.

Nel weekend la mostra è visitabile dalle 10 alle 17 ed è possibile acquistare i biglietti online.

Napoli al tempo di Napoleone

La mostra alla Gallerie di Italia è dedicata al pittore viennese Joseph Rebell e alla vibrante energia vitale della città di napoli tra gli anni 1808-1815, periodo del regno di Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte, che videro nell'arte un potentissimo strumento di cultura.

in mostra 73 opere provenienti da numerose istituzioni viennesi che mettono in luce l'arte di Rebell tra Neoclassicismo e Romanticismo .

Una Luna al museo

Sabato 13 gennaio, dalle ore 18, al Lapis Museum è possibile vivere un'esperienza dedicata all'immersione nelle arti Performtive, con la scoperta del meraviglioso Decumano sommerso, nel cuore del centro storico di Napoli. Un evento a 35 metri di profondità, tra le fondamenta della Basilica Pietrasanta, oggi museo, dove secondo alcuni studi, sorgeva l'antico tempio della dea Diana, la cui origine è evocata con un'istallazione di plenilunio che soprende i visitatori.

il tour è un viaggio tra arte e spettacoli sensoriali e culmina con un apertivo per tutti i presenti.