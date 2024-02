Aspettando aspettando, la luce è arrivata. Il giorno della Candelora unisce non solo le comunità del Partenio. Oggi è atteso il grande pubblico sia a Mercogliano che a Ospedaletto d’Alpinolo. In mattinata si rende omaggio a Mamma Schiavona. L’approdo al Santuario di Montevergine con la funicolare avrà a corredo, dalle 8.30, l’accoglienza (Tisana del Partenio, Postazione per esibizioni spontanee e bracieri) e i Racconti in funicolare di Ilaria Scarano e Eleonora Balaceau.

Alle 10 l’installazione Tammorra suoni e tradizione...tra terra e cielo in memoria di Marcello Colasurdo farà da prologo all’arrivo delle attese Karma B. «Siamo emozionatissime. Sarà un’esperienza straordinaria. Un’esperienza di luce» anticipano il duo di drag queen protagoniste del cartellone di Aspettando la luce. «Parteciperemo anche noi alla juta dei femminielli. Con la funicolare raggiungeremo il santuario. Stasera vi aspettiamo al nostro live show».

Gli appuntamenti pomeridiani a Mercogliano prevedono alle 15 la Carovana della prevenzione con screening senologico nella popolazione trans gender. Alle 19 Versi in differenti, musica e parole del direttore artistico Massimo Saveriano con Stefano Benassi e Laura Romano, Nunzia di Somma e Carmine Ciccarone. Parallelamente ad Ospedaletto d’Alpinolo si ricorderà il cittadino onorario Colasurdo attraverso l'iniziativa dal titolo È meglio 'na tammurriata ca 'na guerra, celebre motto dell'artista, scomparso il 5 luglio 2023. All’evento, in programma dalle 14, parteciperà anche Vladimir Luxuria e culminerà nel concerto con Gerardo Amarante e gli Spaccapaese. Specchio Riflesso è invece il nome del party che chiuderà ufficialmente il programma del cartellone mercoglianese.

Le Karma B saliranno sul palco dello Spazio d’arte temporaneo per la Candelora, allestito nei locali dello storico Bar Leo – Addo Italia, intorno alle 22. Di origini siciliane, ma cittadine del mondo, girano in lungo e in largo con i loro look curatissimi che realizzano da sole, le Karma B sono un duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana e non solo. Amano definirsi come creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà. Due ragazzi che si sono uniti artisticamente dalla fine degli anni ‘90 e che sono riconosciuti per le loro performances ricercate in club, TV, teatro, film comici e video musicali. Con la loro arte le Karma B si fanno anche portavoce della comunità Lgbtqia+ italiana nel mondo. Nella stagione 2021/2022 sono state tra i volti protagonisti di Propaganda Live, dove hanno fatto sentire la loro voce in qualità di attivisti della comunità rainbow. A partire da febbraio fino a maggio 2022 hanno affiancato Nunzia De Girolamo come presenza fissa nel programma Ciao Maschio. A giugno 2022 è uscito il loro nuovo singolo dal titolo che ha dato anche il nome al loro spettacolo. Alle 23.30 è previsto il video Mapping digitale sul palazzo della Funicolare a cura di Mario Matarazzo del Time event di Monteforte Irpino.