Latina-Canottieri Napoli 4-15, vetta giallorossa nel Girone Sud

Vetta giallorossa. La Canottieri Napoli completa il girone d’andata in testa al Girone Sud. Tanti segnali positivi per i ragazzi del Molosiglio in vista dello scontro diretto con la Rari Nantes Lucio Auditore sabato 10 febbraio in Calabria. L’11esima giornata si chiude nel segno dei pallanuotisti di Enzo Massa, che battono in trasferta il Latina dell’ex Fabio Baraldi 4-15 (parziali di 1-4, 0-3, 2-5, 1-3) e toccano quota 26 punti in classifica. Vincenzo Raia cala il poker, il bomber Gianluca Confuorto rifila una sestina, sorride nel giorno del suo onomastico capitan Biagio Borrelli, autore di una doppietta, iscrivono il loro nome nel tabellino marcatori Daniele Cerchiara, Umberto Esposito e Manuel Lanfranco.

Implacabili canottierini: 7 gol nei primi 16 minuti, 8 reti nei restanti. «Era importate mettere subito in chiaro il risultato già dai primi minuti come abbiamo fatto», racconta soddisfatto Raia, che ha contribuito in maniera determinante al successo dei suoi. «Siamo stati bravi a tenere un ritmo alto in tutti i periodi», tiene a precisare il player partenopeo. «E siamo stati bravi in difesa a concedere poche occasioni agli avversari di turno, dimostrando di essere cinici in attacco», prosegue nella sua analisi del match. «E’ stato fondamentale conquistare l’intera posta in palio in vista del prossimo delicato incontro», ammette Raia (nella foto di Gianluca Madonna).

Solito goleador. «Siamo sempre stati avanti nel punteggio», ricorda Confuorto. «Siamo partiti forti e motivati dall’inizio fino alla fine. Poi nell’ultimo tempo abbiamo gestito e il tecnico Massa ha concesso spazio anche ai più giovani», osserva il centrovasca classe 1998.

Saturday night. «Stasera si può festeggiare», annuncia il leader giallorosso nel giorno che segue la Candelora. «Siamo partiti bene, fissando una buona impronta», asserisce il centroboa di Ponticelli. «Ci serviva per la classifica e per il morale in vista della gara di sabato contro il Cotone», conclude fiducioso Borrelli.