A piedi nudi nel parco: torna il festival per danzare in tutta libertà

Venerdì 1 Giugno 2018, 06:09 - Ultimo aggiornamento: 31 Maggio, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Libertà di sentire la terra sotto i piedi e lasciarsi andare al movimento. Danzare imperativo categorico alla base della rassegna “A Piedi Nudi Nel Parco” in Villa Floridiana dal 1 al 3 giugno.Un colorato giardino danzante, come tengono a precisare gli organizzatori, per l’evento tra i più attesi dell’estate in città. Coreografi e danzatori insieme al pubblico partecipante, misto tra adulti e bambini (ingresso gratuito). Momenti di puro relax e benessere senza dimenticare la parte aggregativa che la rassegna si pone come obiettivo principale. Il programma:Venerdì 1 giugno ore 17.00 Salone delle feste – “Danza e migrazione”, incontro a cura di Annalisa Piccirillo – contributi di videodanza dalla rassegna Cinematica Videodance Competition. A seguire – Compagnia Danza Flux – “La geisha che danza per amore” – assolo di teatro e danza contemporaneo di e con Chiara Alborino – produzione ArtgarageSabato 2 giugno ore 11.00 Piazzale del Museo – “Flamencando” – spettacolo di Flamenco a cura di Elckjaer Franco Bono con Elckjaer Franco Bono, Caterina Castiello, Serjo El Javi. Dopo lezione di Flamenco con Elckjaer Franco Bono. Alle ore 17.00 Piazzale del Museo – “Strade Parallele” – spettacolo di danza contemporanea con il Performing Arts Group di Movimento Danza coreografia Sonia Di Gennaro – regia Gabriella Stazio con Valeria D’Antonio, Francesca Gifuni, Simona Perrella. E ancora lezione di Bones for life – con Sonia Di Gennaro.Domenica 3 giugno ore 10.30 Piazzale del Museo – “Come and share a story with me” spettacolo per bambini di e con Basia Wajs. Seguirà “Un villaggio a forma di creta” – laboratorio di esplorazione tattile, narrazione e danza per bambini a cura di Diana Magri. Alle ore 17.00 Piazzale del Museo – CONTEMPORARY & TRIBAL – lezione con Simona Lisi e Maria Grazia Sarandrea. Chiusura con il ballo libera tutti.